Samsung esittelee Galaxy Note9:n – Seuraa tilaisuutta suorana!

:n verkkaisesti sujuneen myynnin jälkeenon uusi näytönpaikka, sillä yhtiö aikoo esitellä tänään kello 18.00 Suomen aikaa uuden Galaxy Note -älypuhelimen. Kilpailu on kiristynyt kalliissa puhelimissa, eikä Samsungilla ole varaa menettää markkinoita Applelle.Galaxy Note9:n julkistustilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä täältä . Puhelimen odotetaan noudattelevan muotoilullisesti aikaisempien puhelinmallien linjalla, mutta teknisesti puhelin on taas ottanut harppauksia eteenpäin.S-Pen-kynä on ilmeisesti uudistunut ja puhelimen pääkamerassa on siirrytty uuteen ISOCELL Plus -tekniikkaan. Sormenjälkilukija on ilmeisesti edelleen puhelimen takapuolella. Lisäksi puhelimen akun kapasiteettin on kasvanut 4000 milliampeerituntiin.Reilun tunnin kuluttua Samsung siis esittelee Galaxy Note9:n ja huhujen paikkansapitävyydestä saadaan selko.