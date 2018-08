Samsung esitteli Galaxy Note9:n kaveriksi uuden Galaxy Watch -älykellon

Samsung on esitellyt Galaxy Note9:n esittelytilaisuudessa myös uuden älykellon. Korealaisyhtiö oli tietysti jo vuosia sitten mukana älykellomarkkinoilla, ja on tasaisesti uudistanut älykellomallistoaan. Galaxy Watch -vaikuttaa, ainakin nimensä mukaan, kuitenkin olevan vakavampi yritys valloittaa Applen hallitsema markkina.Galaxy Watch -älykello tarjoaa kaksi eri kokovaihtoehtoa, 42mm ja 46mm, ja lukuisiä värikkäistä, ja vähemmän värikkäitä, rannekevaihtoehtoja. Yhtiön mukaan laite on valmistettu huippukestävistä materiaaleista, joten sen pitäisi kestää kolhut. Näistä merkittävin on Corningin uusi Gorilla Glass DX+ -lasi, jota käytetään kellotaulun päällä.Kolhujen lisäksi laite on vedenkestävä viiden ilmakehän paineeseen asti, joten laite on oiva kumppani uimareissulle. Uimareissun jälkeen laitteen voi tietysti ottaa myös muihin treeneihin, sillä se tukee useiden eri urheilu- ja liikuntamuotojen seurantaa.Laitteessa on myös syke-, stressi- ja unimittarit.Teknisesti Samsung on innovoinut uuden, entistä virtapihimmän suorittimen tiimoilta, jonka pitäisi tarjota usean päivän akkukeston. Tämä tosin varmaankin vaihtelee riippuen siitä kuinka paljon Galaxy Watchia käyttää sen LTE-yhteydellä.LTE-yhteyden ansiosta Galaxy Watch toimii myös ilman puhelinta, joten juoksulenkille voi lähteä ilman puhelinta säilyttäen kuitenkin yhteydet. Käyttöjärjestelmänä Galaxy Watchissa on Samsungin oma Tizen, joka on optimoitu toimimaan Galaxy-laitteiden, ja erityisesti Galaxy Note9:n kanssa.Samsung esitteli myös uuden langattoman Wireless Charger Duo -lataustelakan, jossa voi ladata yhtäaikaisesti sekä Galaxy Note9:ää että Galaxy Watchia.