Samsung muutti suuntaa Galaxy Note9:n myötä: Akku kasvoi ennätyslukemiin

Samsung esitteli tänään uuden Galaxy Note9 -älypuhelimen, jonka on tarkoitus olla markkinoiden parhaiten varusteltu huippupuhelin, mutta yksi laitteen tärkeimmistä uusista ominaisuuksista on kuitenkin akku.Samsung vakuuttaa, että kyseessä on todellinen koko päivän akku, joka jaksaa vielä kun kilpailijat hyytyvät. Tämän mahdollistaa Galaxy-malliston historian suurin akku, jossa kapasiteettia riittää kaikkiaan 4000 milliampeerituntia.Vuoden 2016 syksyn katastrofin jälkeen Samsungilla on otettu tosissaan Note-brändin uudelleenrakennus ja Note7:n kaltaisia akkuongelmia ei parane tulla. Niinpä viime vuonna Note8 saikin edeltäjäänsä pienemmän akun.3500 milliampeeritunnin sijaan Samsung sisällytti edellisvuoden Note8:aan vain 3300 milliampeeritunnin akun, joka tarkoitti melko keskinkertaista akkukestoa, ainakin Galaxy Note malliston mittarilla, joka on tullut tunnetuksi hyvästä akkukestostaan.Nyt Samsung on jälleen päässyt takaisin raiteilleen ja uskaltautunut pakkaamaan puhelimeen melkoisesti lisää akkua. Uutuuteen on tuotu 4000 milliampeeritunnnin akku, joka tarkoittaa yli 20 prosentin kasvua kapasiteetissa.Tämän myötä Note9:n tulee olemaan todennäköisesti huomattavasti pitkäkestoisempi vaativassakin käytössä, johon laite on erityisesti tarkoitettu, kuin edeltäjänsä. Kyseessä onkin ehdottomasti Note9:n yksi tärkeimmistä uusista ominaisuuksista.Näin ollen Note9 on jälleen akun osalta samalla viivalla kuin pahimmat kilpailijat, kuten 4000 milliampeeritunnin Huawei Mate 10 Pro