Kuvien siirto puhelimesta Windows 10 -tietokoneelle – Kokeile uutta sovellusta

on tuonut-käyttäjien saataville Your Phone -nimisen uuden sovelluksen, jonka kautta voi kätevästi hallita tietoja tietokoneen ja puhelimen välillä. Sovellus on ladattavissa Microsoft Store -sovelluskaupan kautta . Vaatimuksena on, että tietokoneeseen on asennettu huhtikuussa julkaistu April 2018 -päivitys.Your Phone -sovellus tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän kuvien siirtämiseksi drag and drop -tyyliin puhelimesta tietokoneelle. Tällä hetkellä sovellus tukee ainoastaan Android-laitteita (7.0-versiosta ylöspäin), mutta Microsoft lupaa iPhone-tuen olevan tulossa. Kehityslistalta löytyy myös tekstiviestisynkronointi sekä mahdollisuus peilata puhelimeen tulleet ilmoitukset tietokoneen näytölle.Microsoft on testannut sovellusta osana Redstone 5 -päivitystä, mutta näemmä ohjelmiston käyttö ei vaadi uusimpaan Windows 10 -versioon siirtymistä.