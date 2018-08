Google sanoi Gogglesille hyvästit

Google Gogglesin julkaisusta on jo seitsemän vuotta ja tuona aikana on tietysti tapahtunut paljon tekoälyrintamalla. Kuten Googlen palveluista perillä olevat tietävät, niin nykyisin Googlelta löytyy jo monipuolisempi tekoälyä hyväksikäyttävä tunnistussovellus.Niinpä kuvantunnistussovellus Gogglesille onkin odotettu loppua jo hetken aikaa, sillä Google Lens on näyttäytynyt korvaavana sovelluksena yhtiön julkistustilaisuuksia myöten. Nyt Google on virallisesti heittämässä vanhan Gogglesin romukoppaan, kertoo Android Police Google Gogglesin avattua käyttäjälle kerrotaan vain, että palvelu on lopetettu ja vastaavia toimintoja voi hakea nyt sovelluskaupasta löytyvästä Google Lens -sovelluksesta.Google Goggles ja nykyinen Google Lens tarjoavat Android-käyttäjille kuvantunnistuspalveluita, joilla löytää kontekstia kameran osoittamiin esineisiin ja kohteisiin.