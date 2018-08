Kannattaako Note päivittää uuteen? Vertailussa Galaxy Note8 ja Galaxy Note9

Vertailussa

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note8 Mitat

161.9 x 76.4 x 8.8 mm

162,5 x 74,8 x 8,6 mm Paino

201 g

195 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Näyttö

6,4", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED

6,3", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED RAM

6/8 GB

6 GB Tallennustila

128 / 512GB

64 / 128 / 256GB Kamera

2x12 MP (f/1.5-2.4) ja 8 MP (edessä)

2x12 MP (f/1.7 + f/2.4) ja 8 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana (keskellä)

On, takana Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Exynos 8895 (10 nm) Akku

4000 mAh, pikalataus, langaton lataus

3500 mAH, pikalataus, langaton lataus Muut

Älykäs S Pen

Tyhmä S Pen Hinta

1029 €

699 €

Samsung julkisti juuri uuden Galaxy Note -huippupuhelimensa. Tämänvuotinen malli kantaa tietysti nimeä Galaxy Note9 ja on päivittynyt jälleen raudan osalta, mutta onko päivitys tarpeeksi merkittävä, että vaihtaminen edellisvuoden Galaxy Note8 -mallista on ansaittua?Ulkonäön puolesta muutoksia ei ole tullut juurikaan, ja todennäköisesti Note-puhelinta ostavalle speksit ja tekniikka yleisemmin ovatkin se tärkeämpi mittari. Yksi uudistus ulkoasusta on kuitenkin mainittava, sillä Samsung on sijoittanut sormenjälkilukijan vihdoin myös Notessa keskelle takakantta, josta se on helpommin käytettävissä.Viehättävä, joskin helposti sormenjälkiä keräävä paketti on edelleen veden ja pölynkestävä IP68-luokituksen mukaisesti. Muutenkin muotoilu on uutuudessa tuttua Notea, joksin vielä edeltäjää hieman kulmikkaampaa, jossa pääosassa on valtaisa näyttö ja kaksoiskamerat takana.Teknisesti näytössä on menty eteenpäin 0,1 tuuman verran, mutta käytännössä eroavaisuuksia ei juuri ole näytön osalta, vaikka todennäköisesti pienimuotoista kehitystä paneelissa on tapahtunut. Kaksoiskameran osalta Samsung on sen sijaan tuonut vaihtelevan aukon linssin Galaxy S9 :stä myös Note9:ään.Muuten kamera on hyvin pitkälti samanlainen kaksinkertaisella optisella zoomilla ja kuvanvakautuksella varustettu kaksoiskamera. Selfie-kamera on spekseiltään edeltäjän kanssa identtinen.Suoritinpuolella on tietysti tarjolla jälleen uutta Exynos-piiriä, joka tarkoittaa parempaa suorituskykyä. Uuden Exynos-piirin lisäksi tallennustila on kasvanut, sillä vaihtoehdot ovat nyt 128 tai 512 gigatavua. RAM-muistia on mallista riippuen puolestaan kuusi tai kahdeksan gigatavua, kun viime vuonna RAM-muisti oli aina kuusi gigatavua.Kenties tärkein uudistus on tapahtunut akussa, jonka kapasiteetti on kasvanut 3300 milliampeeritunnista peräti 21 prosenttia aina 4000 milliampeerituntiin. Tämä tarkoittaa todennäköisesti melkoisesti parantunutta akkukestoa, olipa uuden Exynos-piirin virtapiheydessä tapahtunut kehitystä tai ei.Tämän lisäksi S Pen -stylus osaa nyt uusia temppuja, sillä siihen on asennettu pieni akku, Samsung kutsuu sitä superkondensaattoriksi, jonka avulla kynä keskustelee puhelimen kanssa Bluetoothin välityksellä. Näin ollen kynän napilla voi ottaa vaikkapa selfie-kuvat ja paljon muuta.Monta asiaa on siis muuttunut Galaxy Note9:ssä, mutta onko se Note8:sta päivittämisen arvoinen laite. Melkoisen vaikeaa on suositella päivittämistä, sillä edeltäjään verrattuna tiedossa on vain pieni suorituskykyparannus sekä ainoastaan pari merkittävämpää ominaisuusuudistusta.Jos käytössä on sukupolvea tai paria vanhempi laite niin asia on kenties toisin, mutta tuhannen euron sijoitus ei ole tässä tapauksessa perusteltua.