Samsungilta päivitys Galaxy Note9:lle ennen julkaisua: Kamera- ja tietoturvaparannuksia

Samsung on julkaissut jo ensimmäisen päivityksen noin viikko sitten ensimmäistä kertaa esitellylle Galaxy Note9 -puhelimelle. Laite saapuu myyntiin vasta elokuun 24. päivä, joten ensimmäinen päivitys on saapunut jo ennen julkaisua, kertoo Android Central Mikään massiivinen päivitys ei ole kyseessä, ja tietysti tässä vaiheessa ainoastaan testilaitteita itselleen haalineet tulevat tietämään eron, mutta tietysti on parempi, että päivitys saapuu laitteelle ennen kuin jälkeen myyntiin saapumisen.Päivityksessä Samsung on parantanut Note9:n kameraa ja erityisesti Super Slow-mo -ominaisuutta, jolla käyttäjä voi ottaa huippuunsa hidastettuja videopäitkiä joko 960 tai 480 kuvan sekuntinopeudella.Päivityksen myötä käyttäjä voi välitä näiden nopeuksien välillä ja laite muuttaa sen mukaisesti tallennuspituutta (480 FPS 0,4 sekuntia, 960 FPS 0,2 sekuntia). Kameraparannuksen lisäksi Samsung toi laitteelle myös uudet, elokuun Android-tietoturvapäivitykset.This update changes the software version number to N960FXXU1ARH5 and allows users to record Super Slow-Mo video for moments that last either 0.2 seconds or 0.4 seconds when in manual mode. 0.2-second shots are still in glorious 960 FPS while 0.4-second ones are limited to 480 FPS.