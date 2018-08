OnePlus 6T saapuu jo syksyllä - erittäin merkittävä malli OnePlussan kannalta

Vaikka OnePlus 6 julkaisusta onkin vain vajaa kolme kuukautta, on jo seuraava malli tulossa. Veikkaukset ovat sen puolella, että lokakuussa julkaistaan, joka on OnePlussalle tyypilliseen tyyliin ns. refresh-versio varsinaiseen OnePlus 6:een. Eli joitain asioita parannetaan, mutta mitään suuria irtiottoja tuskin tullaan nyt myynnissä olevaan kuutoseen verrattuna tekemään.Tuleva OnePlus 6T tulee olemaan kuitenkin yksi merkittävimmistä malleista OnePlussan lyhyehkön historian aikana: malli on ensimmäinen, jolla on suoran operaattorin tuki Yhdysvaltain markkinoilla. CNET kertoo n saavan yksinoikeuden OnePlus 6T-malliin Yhdysvaltain markkinoilla julkaisun yhteydessä. Hieman myöhemmin myyntiin tulee myös malli, joka toimii muiden yhdysvaltalaisoperaattoreiden verkoissa.Operaattorin valikoimaan mukaan pääseminen on ensiarvoisen tärkeää Yhdysvaltain markkinoilla, jossa puhelimet myydään käytännössä aina kytkynä liittymän yhteydessä. OnePlus 6T: "kerralla maksettava" hinta on CNETin mukaan asetettu Yhdysvalloissa 550 dollariin, eli hinta nousisi OnePlus 6:een verrattuna hieman - nyt OnePlus 6 maksaa Yhdysvalloissa 529 dollaria. Suomessa OnePlus 6 hinnat alkavat 519 eurosta (tarkista päivän hinta linkin takaa) Mitään isoja uudistuksia 6T:hen ei veikkailla, vaan uudistusten epäillään kohdistuvan lähinnä kameran parannukseen sekä näyttöloven muokkaamiseen hieman pienemmäksi