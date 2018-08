Samsungille Brasiliassa moka, Galaxylla otettu kuva olikin Getty Imagesin kuvituskuva

Älypuhelinmarkkinat ovat yksi maailman tiukiten kilpailluista aloista, jossa imagolla ja markkinoinnilla voi olla arvaamaton arvo. Samsungin, Googlen ja Applen välillä markkinoinnin hintalappu lienee astronominen, mutta aivan joka kerta promomateriaali ei läpäise faktantarkastusta.Liki jokaiselle valtaisia määriä markkinointiponnistuksia ja promomateriaalia tuottaneelle yhtiölle tietysti tapahtuu ohilyöntejä, joista varmasti monet muistavat Nokian OIS-hölmöilyt ja Apple on puolestaan todistanut oikeudessa asti, että "vain hölmö uskoo sen mainoksia".Nyt moka on tapahtunut Samsungille, sillä yhtiö Brasilian toimistossa on promottu uuden Galaxy A8 (2018) -mallin kameraa Twitterissä kuvalla pariskunnasta, joka onkin osoittautunut aivan muuksi kuin laitteella otetuksi promokuvaksi.Useimmiten promokuvat on lavastettu viimeisen päälle, jolloin puhelimen kamerasta saadaan kaikki mahdollinen irti, joka tietysti ei onnistu normaalissa tilanteessa. Hieman huijauksen makua siitäkin jää, vaikka laitteellahan kuva on otettu.Samsungin tapauksessa tosin kuva on suoraan Getty Imagesin kuvituskuvista ja otettu vuonna 2015, kertoo GSMArena . Tuskinpa Gettylle kuvaavan ammattikuvaajan kätösissä oli tuolloin hiljattain julkistettua Galaxy A8:aa.Twitter-käyttäjä Feliperas löysi muitakin promomateriaalissa käytettyjä kuvia, jotka olivat ammattilaisten (ammattikameroilla) ottamia kuvituskuvia eivätkä siis peräisin Galaxy A8:lla.Alkuun Samsung ei tunnustanut mokaa, ja selityksenä annettiin, että kuvien ei ole tarkoitus kertoa Galaxy A8:n kameran jäljestä vaan ainoastaan tunnelmasta. Selitys on tietysti erittäin heikko ja lopulta yhtiö päätyikin poistamaan kuvat Twitteristä.