Supercellin seuraavaa hittiä odotetaan edelleen – Brawl Stars vaikuttaa lupaavalta

tahkosi hittipelejä yhdessä vaiheessa uskomattomalla tahdilla, mutta nyt parin vuoden ajan on ollut hiljaisempaa. Uutta maailmanlaajuisesti julkaistua peliä ei ole tullutjälkeen, mutta kokeiluja on kuitenkin tehty esimerkiksi jo vuosi sitten-pelin muodossa.Brawl Stars on Supercellille uudenlainen peli, sillä kyseessä on areena-pohjainen ammuntapeli, kun taas aiemmat julkaisut ovat olleet luonteeltaan strategisempia. Tämän takia yhtiö tarvitsee ehkä aikaa opetellakseen pelityypin niksit sekä keksiäkseen toimivan liiketoimintamallin. Peli julkaistiin Kanadan App Storessa vuosi sitten ja tämän vuoden alussa Brawl Starsin on voinut ladata pohjoismaiden App Store -kaupoista. Androidille peli tuli saataville kesäkuussa.Hitaan julkaisutahdin takia monet ovat saattaneet luopua jo toivosta, että Brawl Starsin jakelua laajennettaisiin maailmanlaajuiseksi. Liiketoiminnalliset luvut näyttävät kuitenkin SensorTowerin mukaan kohtalaisen lupaavilta, sillä pelin liikevaihto iOS:llä lähes viisinkertaistui heinäkuun aikana (kesäkuuhun verrattuna) ja kun otetaan Androidikin huomioon, rahaa virtasi kesäkuuhun verrattuna jopa seitsenkertainen määrä.Taustalla on pelin jakelun leviäminen, mutta sen lisäksi Supercell on kehittänyt pelin ansaintamallia. Lupaava kehitys on jatkunut SensorTowerin mukaan elokuun puolelle asti, joten Brawl Starsilla on vielä toivoa.