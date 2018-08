Vertailussa Samsungin suuret huippupuhelimet – Galaxy S9+ vs Galaxy Note9

Vertailussa

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S9+ Mitat

161.9 x 76.4 x 8.8 mm

158.1 x 73.8 x 8.5 mm Paino

201 g

189 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Näyttö

6,4", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED

6,2", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED RAM

6/8 GB

6 GB Tallennustila

128 / 512GB

64 / 128 / 256GB Kamera

2x12 MP (f/1.5-2.4) ja 8 MP (edessä)

2x12 MP (f/1.5-2.4) ja 8 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana (keskellä)

On, takana (keskellä) Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Exynos 9810 (10 nm) Akku

4000 mAh, pikalataus, langaton lataus

3500 mAH, pikalataus, langaton lataus Muut

Älykäs S Pen

Hinta

1029 €

849 €

Samsungilta on tänäkin vuonna tullut jälleen kaksi lippulaivamalliksi luokiteltavaa huippulaitetta. Tavalliseen tyyliin kevään Galaxy S -julkaisussa oli mukana plussakokoluokan malli, joka on kovin lähellä Galaxy Note -malliston juuri julkistettua uutta laitetta.Niinpä onkin syytä ottaa selvää mikä näistä puhelimia erottaa toisistaan, ja kumpaan olisi parempi sijoittaa rahansa.Koska laitteet ovat hyvin samanalaisia ulkoisten ominaisuuksien osalta, niin siitä onkin hyvä aloittaa. Galaxy Note9 on vielä hieman Galaxy S9+ :aa suurempi, joskin molemmat ovat pienikätisille melkoisen kookkaita.Galaxy Note9:n suurempi pinta-ala tarkoittaa myös 0,2 tuumaa suurempaa näyttöä. Näyttöjen tekniikassa ei kuitenkaan muuten ole juuri eroavaisuuksia, joten näytön ja koon osalta erot ovat pieniä. Pieni kokoero tarkoittaa myös pientä, noin 10 gramman eroa painossa.Materiaalit, ja esimerkiksi IP68-luokitus veden- ja pölynkestävyyteen, ovat molemmissa samat, kuten myös suoritin, joka on Suomessa Samsungin oma Exynos 9810. Ulkonäön lisäksi siis suorituskyvyssä liene ei suuria eroja.Mikäli kuitenkin Galaxy Note9:ssä sijoittaa kalliimpaan malliin, niin tarjolla on hieman enemmän RAM-muistia, joka voi auttaa erittäin vaativassa moniajossa. Lisäksi Note9:n kallein malli on varustettu 512 gigatavun tallennustilalla, kun vastaava maksimi S9:ssä on 256 gigatavua.Kameroissa ollaan tiettävästi täysin samalla viivalla niin etukameran kuin takaa löytyvän kaksoiskameran osalta. Myöskin molemmissa kameran ohessa oleva sormenjälkilukija on sijoitettu kameramoduulin alle, joka vähentää edellisvuoden Noteen verrattuna virhekosketuksia.Teknisesti suurimmat eroavaisuudet tulevat esiin akun ja S Pen -kynän osalta. Jälkimmäistä ei tietysti löydy lainkaan Galaxy S9+:sta ja akussa Note9:llä on merkittävä 500 milliampeeritunnin etumatka, joka tarkoittanee olennaisesti parempaa akkukestoa tekniikan ollessa pitkälti samaa.Kuten vertailusta huomaa, niin Samsungin laitteissa tekniikka ei ole tälläkään kertaa edennyt vuoden sisällä juurikaan. Laitteissa käytetään kevään ja syksyn osalta pitkälti samoja suorittimia, kameroita ja näyttöjä. Niinpä vastaus esittämäämme kysymykseen tuleekin hinnasta, S Pen -kynästä sekä kenties akkukapasiteetista.Galaxy S9+ -mallia saa noin 850 eurolla, ja kenties 24. päivä kun Galaxy Note9 saapuu kauppoihin hinta on jo hieman pienempi. Note9:n isommasta akusta ja S Pen -kynästä joutuu siis maksamaan vähintään 180 euroa lisää.Mikäli raha ei kuitenkaan ole este, niin Galaxy Note9 mahdollistaa jopa 512 gigatavun version, jossa on valtaisasti tehoa, tilaa, akkukestoa ja vieläpä S Pen -ominaisuudet päälle.