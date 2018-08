OnePlus hakee beetatestaajia OnePlus 6 -käyttäjien joukosta

OnePlus on julkaissut omalla keskustelupalstallaan ilmoituksen, jossa kerrotaan tulevasta suljetusta beetasta OnePlus 6 -älypuhelimelle. Yhtiö hakee ilmoituksessa testaajia tulevalle käyttöjärjestelmäversiolle.OnePlus on tarjonnut pitkään kattavat avoimet beetatestit OxygenOS:lle, mutta nyt kyseessä on aikaisempi vaihe testauksessa, joten kaikkia siihen ei hyväksytä. Testiin otetaan vain 100 halukasta OnePlus 6 -laitteen omistavaa käyttäjää ja heiltä vaaditaan jatkuvaa palautetta tiimin Slack-yhteisöön.Tietystä palkintona tästä on päästä käyttämään OxygenOS:n uutta käyttöliittymää ja ominaisuuksia ensimmäisten joukossa. Tähän kuuluu myös NDA-sopimus, joten tietoja ei voi jakaa eteenpäin.Mikäli testaaminen kiinnostaa, ja OnePlus 6 löytyy taskusta, niin lisää testistä ja siihen hakemisesta löytyy täältä