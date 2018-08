RED julkaisi ensimmäiset aidot tuotekuvat futuristisesta Hydrogen-älypuhelimesta

Kameravalmistaja RED on kehittänyt nyt muutaman vuoden ajan älypuhelinta joka kantaa nimeä Hydrogen, tai tarkemmin Hydrogen One. Kyseessä on holografinäytöllä ja modulaarisuudella varustettu älypuhelin, joka on taatusti omalaatuinen.Hiljattain RED kertoi , että Hydrogen alkaa olla vihdoin valmis ja se saapuu kauppoihin loka-marraskuussa riippuen tilaako 1295 dollarin laitteen ennakkoon.Nyt yhtiö on paljastanut vihdoin myös aitoja pressikuvia, joissa nähdään laite ihkaelävänä toisin kuin aiemmin 3D-renderöinnin tuloksena nähdyissä kuvissa. Pidemmittä puheitta tässä korkealaatuiset kuvat, jotka ovat suoraan RED:ltä, ja todennäköisesti otettu RED-kameralla.