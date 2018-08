Legendaarinen hittipeli tulee Androidille – Suomalaiset pääsevät jo pelaamaan

Vuosituhannen alussa valtavaa suosiosta nauttineesta verkkoroolipeli on soft-julkaistu Pohjoismaissa Android-versio . Peliä pääsee nyt siis pelaamaan suomalaiset Android-laitteen omistajat. Pohjoismaihin keksittyneellä julkaisulla pedataan petiä maailmanlaajuista lanseerausta varten.Peliä voivat pelata niin rekisteröityneet jäsenet kuin ilmaisversiotakin pelanneet. Kehittäillä on myös iOS-versio, joka on tällä hetkellä suljetussa beta-testauksessa, mutta kehittäjien mukaan pelin pitäisi valmistua lähitulevaisuudessa. Android-version maailmanlaajuinen julkaisu koittanee vielä tämän vuoden aikana.Old School RuneScapen voi ladata Androidille Googlen Play-kaupasta