Googlen Project Treble saapui päivityksessä OnePlus 5:lle ja 5T:lle

OnePlus laittoi pari päivää sitten jakeluun uuden päivityksen, joka tuo pari pientä korjausta, tietoturvapäivityksiä sekä uuden ominaisuuden OnePlus 5- ja 5T-laitteille.Päivityksen tiedoista selviää, että PIN-lukituksen avaaminen on jatkossa helpompaa, kun ✓-nappia ei tarvitse enää paina koodin päätteeksi. Asetuksen saa päälle kohdasta Asetukset -> Turvallisuus & näytön lukitus -> Näytön lukitus -> PIN.Tämän lisäksi listassa on vain Androidin elokuun tietoturvapäivitykset, jotka ovat tietysti tärkeä osa päivitystä. Tiedot käyttäjiltä kuitenkin kertovat, ja Puhelinvertailu vahvisti asian (kuvat alla), että taustalla on tehty myös muunlaisia muutoksia.Google viime vuonna julkistama Project Treble on otettu käyttöön kaikessa hiljaisuudessa päivityksen myötä OnePlus 5:ssä ja 5T:ssä. Tämä tarkoittaa, että Android on jaettu käytännössä kahteen osaa, toinen perus-Androidille ja toinen valmistajan kustomoinneille, jolloin sen päivittäminen on helpompaa.Niinpä jatkossa OnePlus 5 ja 5T saavat todennäköisesti entistä vikkelämmin uudet Android-päivitykset, joka on jo nykyisellään yksi kiinalaisvalmistajan vahvuuksista.