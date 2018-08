Paljastaako uutuuspuhelin tulevan OnePlus 6T:n ominaisuuksia ja jopa ulkonäköä?

OnePlus on erikoinen kiinalaisyhtiön, sillä se monista muista poiketen suuntasi vahvasti länsimarkkinoille omilla "lippulaivatappajilla" alkutaipaleellaan vuonna 2014. Tähän liene yhtenä syynä on paikallisesti jo Kiinassa laitteita valmistanut ja myynyt sisaryhtiöksi kutsuttu Oppo.Ei ole täysin selvää kuinka läheistä sukua Oppo ja OnePlus todella ovat, mutta ainakin samoja sijoittajia yhtiöillä on ja OnePlus vuokraa paitsi Oppon resursseja niin on myös haalinut itselleen Oppon huippunopean Dash-pikalatauksen.Jo vuosien ajan OnePlus-puhelinten designia on pystynyt ennustamaan Oppon laitteista, joskin syynä tietysti voi olla puhdas sattuma, jota se tuskin täysin kuitenkaan on. OnePlus 5 muistutti kovasti hieman aiemmin julkaistua Oppo R11:ta ja samoin oli OnePlus 5T:n ja Oppo R11s:n laita, kuten alla oleva kuva osoittaa.Niinpä tämän vuoden OnePlus 6:n odotettiin olevan hiilikopio Oppo R15 Pro:sta, mutta aivan siihen ei päästy. Edelleen kuitenkin laitteissa oli paljon samaa, erityisesti laitteen etupuolella.Nyt Kiinassa on julkaistu uusi Oppo R17 Pro, ja ehkäpä näemme jälleen samoja teemoja myös OnePlus 6T:stä.Oppo R17 Pro kasvattaa näytön nyt 6,4 tuumaan ja edellisen sukupolven iPhonen kaltainen näyttölovi pienenee entisestään ja kattaa ainoastaan aukon etukameralle. Tämän lisäksi uutuuksia ovat kolmoiskamera takana, joka muistuttaa kovasti Huawein P20 Pro -mallin takakameraa, sekä sormenjälkilukija näytössä.Nähtäväksi jää mitkä näistä ominaisuuksista nähdään loppuvuodesta julkaistavassa OnePlus 6T:ssä.Todennäköisimmin OnePlus 6T:hen kuitenkin löytää tiensä Oppo R17 Pro:sta löytyvä uusi SuperVOOC-pikalataus, jonka myötä kahtia jaettu 3700 milliampeeritunnin akku täyttyy 10 minuutissa 40 prosenttiin.Oppo R17 Pro saapuu Kiinassa myyntiin lokakuussa ja OnePlus 6T paljastetaan puolestaan todennäköisesti marraskuussa.