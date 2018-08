HMD osti Microsoftilta PureView'n: Ikoninen kamerabrändi takaisin Nokia-puhelimiin

Nokia-älypuhelimia nykyisin kehittävä HMD Global on ostanut Microsoftilta oikeudet PureView-brändiin, kertoo Nokiamob . Tämä paljastuu Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston, EUIPO:n, sivustolta.2012 ensimmäistä kertaa julkistetun kamerabrändin tavaramerkki on siirtynyt pari päivää sitten takaisin suomalaisomistukseen, joskin nyt omistajana ei ole Nokia vaan sen brändättyjä älypuhelimia kehittävä HMD Global.PureView-tavaramerkin siirtyminen takaisin älypuhelinvalmistajan käyttöön ei tietysti vahvista, että tulossa olisi heti PureView-brändättyjä älypuhelimia, mutta todennäköisesti näin kuitenkin on, kun yhtiö on maksanut Microsoftille – oletettavasti – riihikuivaa sanan käyttöoikeudesta.PureView-puhelimista tunnetuimmat ovat tietysti ensimmäinen PureView-laite Nokia 808 PureView sekä myöhemmin julkaistu Windows Phone -laite Lumia 1020, joita yhdisti huikeat 40 megapikselin kamerat.HMD Global on käyttänyt nykyisissä Android-laitteissaan Zeissin optiikkaa, joka oli myös tunnusomaista PureView-laitteille.