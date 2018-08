Tällä ominaisuudella Apple yrittää houkutella sinut ostamaan kalleimman iPhonen

Lähes vuoden ajan on ounasteltu, ettätulee tänä syksynä kolme uutta iPhone-mallia ja näin tulee myös käymään uutistoimisto Bloombergin tietojen mukaan . Luvassa on kallis, vieläkin kalliimpi ja todella kallis malli.Kaikkein kallein malli tulee olemaan 6,5 tuuman OLED-näytöllä varustettu puhelin, joka tulee ulkonäöltään muistuttamaan erittäin paljon nykyistä iPhone X:ää. Käytännössä puhelimessa on siis lasinen takakuori, ruostumattomasta teräksestä valmistettu reuna sekä reunalta reunalle ulottuva näyttöpaneeli ja Face ID -kasvojenlukujärjestelmä. Mallin ohjelmistollisista erityispiirteistä ei ole tiedetty, mutta Bloombergin uuden uutisen mukaan Apple aikoisi mahdollistaa siinä sovellusten rinnakkaisen käytön samaan tyyliin kuin Galaxy-puhelimissa.Sovellusten rinnakkaiskäyttö jaetulla näytöllä tuli jo aiemmin mahdolliseksi iPadeissä, mutta nyt ominaisuus on tulossa myös iPhonelle. Bloombergin mukaan jaettua näyttöä tukee ainakin Mail- ja Kalenteri-sovellukset.Bloombergin uutisesta ei selvinnyt kunnolla, että tukeeko pienemmällä 6,1 tuuman OLED-näytöllä varustettu uusi iPhone-malli myös jaettua näyttöä. Voi hyvin olla, että ominaisuus varataan vain kaikkein kalleimman mallin myyntivaltiksi.