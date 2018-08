Motorolalta kaksi kilpailukykyistä Android One -puhelinta huokeaan hintaan

Motorola One

Motorola One Power

Kiinalaisen Lenovon nykyisin omistama Motorola on kertonut uusista älypuhelimista tällä viikolla Berliinissä järjestettävillä IFA-messuilla. Kyseessä ovat kaksi Android One -laitetta, jotka eivät kanna yhtiön Moto-brändiä lainkaan.Nämä kaksi puhelinta paitsi käyttävät Googlen puhdasta Android One -versiota niin lisäksi käyttävät myös kyseisen alustan nimeä hyväkseen. Laitteiden nimet ovat Motorola One ja Motorola One Power.Android One tarkoittaa, että laitteiden tuki on taattu Googlen puolesta ja tietoturvapäivityksiä niille saa kolmen vuoden ajan. Android One tuo laitteille myös muita Googlen ominaisuuksia, kuten Google Lens, jotka olisivat saattaneet muuten jäädä laitteilta näkemättä.Motorolan mukaan laitteet ovat ensimmäisten joukossa saamassa Android 9 Pie -päivitykset.Motorola One on varustettu 5,9 tuuman ja 19:9-kuvasuhteen Max Vision -näytöllä, Snapdragon 625 -piirillä, 13 megapikselin kaksoiskameralla sekä 8 megapikselin selfie-kameralla. Akkulla on kapasiteettia 3000 milliampeerituntia.One Power lisää nimensä mukaisesti lisää akkua, ja valtaisasta 5000 milliampeeritunnin akusta luvataankin jopa kahden päivän akkukesto. Myös näytön kokoa on kasvatettu 6,2 tuumaan. Järjestelmäpiirinä on hieman tehokkaampi Snapdragon 636.Molemmista löytyy mm. 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa sekä sormenjälkilukija takaa.Motorola One saapuu Euroopassa myyntiin "tulevien kuukausien aikana" ja hintaa on 299 euroa. One Power -mallin saapumisesta Eurooppaan ei ole vielä kerrottu, mutta se hinta asettunee 350-400 euron hintaan, jos se Suomeen saapuu. Molemmat vaikuttavat erittäin kilpailukykyisiltä laitteilta 300-400 euron hintahaitariin ja erityisen toivottavaa olisi nähdä myös Power-versio Suomessa.