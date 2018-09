Huawein laitteille saa testiversion Android 9 Pie -käyttöjärjestelmästä

Huawei on julkistanut uuden testiversion EMUI-käyttöjärjestelmästään ja kyseessä on tietysti uudesta Android 9 Pie -versiosta. Androidin uusin versio saapui Pixel-puhelimiin elokuun alussa ja nyt sitä saa testiversiona jo Huawein puhelimiin.Uusi EMUI 9 -versio tuo mukanaan niin lisää nopeutta käyttöliittymään ja pelaamiseen, uusia ominaisuuksia ja uudistetun ilmeen. Käyttöliittymä näyttää edelleen tutulta Huaweilta, mutta siitä on tehty hieman hillitympi niin asetusten määrässä kuin värien kirjossa.Yksi tärkeimmistä uudistuksista Android Pie -version myötä on uusi elepohjainen navigointi, jonka opettelemisessa saattaa kestää hetki. Hieman iPhone X:ää muistuttava navigointi aukeaa liukueleellä ylös näytön alalaidasta.Google on lisännyt myös uudessa Android-versiossa myös digitaalisen hyvinvoinnin sovelluksia, joilla voi esimerkiksi tarkastella omaa älypuhelimen käyttöä tarkemmin ja tarvittaessa jopa rajoittaa sitä. Näistä toiminnoista EMUI 9:ssä nähdään Huawein omat versiot.Nopeutuminen ei myöskään ole pelkkää sanahelinää vaan Huawein mukaan uusi versio parantaa suorituskykyä 12,9 prosenttia ja yksittäisten sovellusten latausajat voivat parantua vielä enemmän.Toki kyseessä on vielä vasta beetaversio, joten ongelmia saattaa tulla eteen. Mikäli kuitenkin haluat kokeilla versiota, niin tarvitset siihen jonkin seuraavista malleista: P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Honor 10, Honor View 10 tai Honor Play.Huawein beetaohjelmaan pääsee tutustumaan ja saa ladattua täältä