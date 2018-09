Koulut alkoivat – Näitä puhelimia suomalaiset ostivat

Huawei P Smart Honor 10 Huawei P20 Lite Samsung Galaxy J3 (2017) Apple iPhone SE Huawei Mate 10 Lite Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone 8 Apple iPhone X Honor 9 Lite Apple iPhone 7 Nokia 6.1 Huawei Y6 (2018) Huawei Y6 (2017) Samsung Galaxy A5 (2017)

OnePlus 6 Huawei P Smart Honor 10 Apple iPhone 8 Apple iPhone SE Samsung Galaxy J5 Huawei Mate 10 Lite Apple iPhone X Huawei P20 Lite Nokia 130 Samsung Galaxy J3 Nokia 3 Apple iPhone 8 Plus Nokia 5 Nokia 6.1

OnePlus 6 Samsung Galaxy J5 Apple iPhone 8 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A6 Samsung Galaxy S8 Nokia 6 Apple iPhone X Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy Xcover 4 Apple iPhone 8 Plus Honor 10 Nokia 3310 Samsung Galaxy S9+

OnePlus 6 Huawei Y6 2017 Samsung Galaxy A5 2017 Apple iPhone 8 / 8 plus Apple iPhone SE Huawei P20 Lite Honor 10 Samsung Galaxy A3 2017 Huawei P Smart Apple iPhone 7

Samsung Galaxy J5 (2017) Dual SIM 4G Nokia 6 (2018) Samsung Galaxy A8 (2018) Apple iPhone 8 64GB Samsung Galaxy A6 (2018) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung Galaxy S8 Apple iPhone SE 32GB Apple iPhone 7 32GB

Koulujen alku elokuussa on edullisten ja hinta-laatu-suhteeltaan hyväksi tulkittujen puhelimien myynnin kulta-aikaa. Se myös näkyy operaattoreiden tuoreista myyntitilastoissa, sillä kolmen suurimman operaattorin myyntilistojen kärjessä keikkuu Huawein P Smartia, Galaxy J5:tä sekä hieman kalliimmat Honor 10 sekä OnePlus 6.OnePlussan puhelimet ovat viihtyneet jo ties kuinka kauan Elisan listan kärjessä eikä elokuu tehnyt tässä suhteessa poikkeusta. OnePlus 6 näyttää löytäneen asiakaskuntansa myös Telian myyntikanavissa, sillä kevään lanseerauksen jälkeen puhelin on ollut kärjessä Teliallakin. DNA:n valikoimiin OnePlus 6 ei vielä kuulu – sen paikkaa korvaa samassa hintaluokassa kilpaileva Honor 10.DNA:lla myytävät kiinalaiset Xiaomit eivät ole sen sijaan päässeet vielä myyntilistoille, mutta operaattori tuntuisi olevan luottavainen sen suhteen, että suosio on kasvu-uralla. Xiaomi on vielä Euroopassa tuntematon merkki, sillä se on aiemmin keskittynyt lähinnä Kiinaan ja muualle Aasiaan.