Instagram kehittää verkkokauppasovellusta

kehittää parhaillaan itsenäistä sovellusta verkkokauppaostosten tekemiseen, uutisoi The Verge . Kehityshanke ei ole vielä julkinen, mutta asian paljasti sivustolle kaksi hankkeessa mukana olevaa lähdettä.Alun perin hauskoilla teinifilttereillä suosituksi kuvapalveluksi kehittynyt Instagram on laajentunut kattavaksi mediapalveluksi, joka on keskeinen työkalu niin henkilöbrändäyksessä kuin tuotteiden markkinoinnissakin. Instagramia käyttää yli 25 miljoonaa yritystä sekä noin kaksi miljoonaa mainostajaa, joten palvelun kautta tuodaan ahkerasti tuotteita suuren yleisön tietoisuuteen.Hyväksi markkinointikanavaksi Instagramin tekee sekin, että neljä viidestä Instagramin käyttäjästä seuraa ainakin yhden yritykset päivityksiä. Instagramista löytyy jo nyt mahdollisuus ostaa itseä kiinnostavia tuotteita, mutta ominaisuus on ilmeisesti sen verran suosittu, että Facebook näkee siinä aineksia kokonaan omalle sovellukselle.Ominaisuuksien erottaminen itsenäisiksi sovelluksiksi on tyypillistä mobiilisovelluksille. Facebook irrotti aikoinaan Messengerin pääsovelluksesta ja Instagramistakin on julkaistu videoihin keskittyvä IGTV. Verkkokauppasovelluksen lisäksi Instagramilta on tulossa itsenäinen Direct-viestipalvelu.