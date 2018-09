Applen huippu-iPhonen nimi paljastui – Luvassa maksimaalista tehoa?

esittelee ensi viikolla kolme uutta iPhonea, joista kaksi tulee olemaan olemaan nykyisen iPhone X:n perijöitä ja trion kolmas jäsenen tehtävänä on houkutella alemman hintaluokan iPhonen metsästäjät Applen asiakkaiksi. Kalliimpien mallien lehdistökuvat vuotivat jo julkisuuteen, minkä lisäksi niiden markkinointinimistä saatiin vihiä.9to5macin tietojen mukaan uudet OLED-näyttöiset puhelinmallit olisivat nimeltään. Isommalla 6,5 tuuman näytöllä varustetun mallin perään ollaan ilmeisesti lisäämässä tarkenne Max eli puhelimen nimi olisi siis. Pienempi, 6,1 tuuman näytöllä varustetun mallin nimi olisi siis yksinkertaisesti iPhone Xs.Apple on aiemmin käyttänyt Plus-tarkennetta, jolla on tuotu ilmi puhelimen olevan kookkaampi ja ominaisuuksiltaan edistyneempi. On epäselvää, miksi Apple on vaihtanut Plussan Maxiin.9to5mac-sivuston tietojen mukaan iPhone Xs -malleihin olisi tulossa neljän gigatavun edestä käyttömuistia. Muistia olisi siis tulossa nykyiseen verrattuna gigatavun verran lisää. Joillain markkina-alueilla saattaa tulla myyntiin dual SIM -mallit puhelimista.