Opas: Lähtikö viesti väärälle henkilölle? - Näin poistat viestin WhatsAppissa, myös vastaanottajalta

WhatsApp mahdollistaa nykypäivänä helposti ryhmäkeskusteluiden luomisen, joissa keskustelu on välillä todella nopeatempoista ja viestejä pukkaa puhelimeen jatkuvalla syötöllä.Jos ryhmiä on useita, ne menevät helposti sekaisin, varsinkin jos viestejä tulee moneen ryhmään samanaikaisesti. Jos viesti lähtee väärään ryhmään/henkilölle onko mitään enää tehtävissä? Kyllä on , sillä WhatsApp mahdollistaa lähetettyjen viestien poistamisen myös vastaanottajalta noin tunnin ajan. (Tarkalleen 2^12 sekuntia eli yksi tunti, kahdeksan minuuttia ja 16 sekuntia.) Yhtiön esitellessä ominaisuuden aika oli vain 7 minuuttia.Jotta viestin poisto onnistuu varmasti, kaikkien osapuolien pitää käyttää viimeisintä versiota sovelluksesta. Näin viestin poisto onnistuu:1. Paina poistettavaa viestiä, kunnes valikko aukeaa.2. Valitse poista3. Valitse lisää poistettavia viestejä jos tarve4. Paina roskakorin kuvaketta5. Valitse "Poista kaikilta"Vastaanottaja saa kuitenkin edelleen tiedon, että viestiketjusta on poistettu viesti. On myös mahdollista, että vastaanottaja on ehtinyt lukea viestin ennen poistamista. Sovellus ei myöskään ilmoita jos poisto epäonnistui.