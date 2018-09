Opas: Näin otetaan ruutukaappaus OnePlus 6 -puhelimella

Ruutukaappaus näppäinyhdistelmällä

Pidä laitteen oikeasta kyljestä löytyvää virtanappia sekä laitteen vasemmasta kyljestä löytyvää äänenvoimakkuuden pienennys -nappia (eli ns. volume down) yhtäaikaa pohjassa hetken aikaa. Nyt ruutu välähtää ja esiin tulee hetkeksi näkyviin ruutukaappaus, hieman näyttöä pienempänä. Tuosta näkymästä voit suoraan jakaa ruutukaappauksen napsauttamalla "jako"-symbolia ruutukaappauksen alapuolelta. Mikäli et ehtinyt, löytyy ruutukaappaus nyt kuvagalleriastasi.

Kolmen sormen vetäisyllä

Aseta kolme sormeasi vierekkäin ruudun yläreunaan. Vedä kaikilla kolmella sormella yhtäaikaa suoraan alaspäin. Nyt ruutu välähtää ja esiin aukeaa hetkeksi ottamasi ruutukaappaus. Voit jakaa ruutukaappauksen heti, ruutukaappauksen alapuolella näkyvästä "jako"-symbolista. Ruutukaappaus on talletettu nyt myös puhelimen kuvagalleriaan, josta voit jakaa (tai vaikkapa muokata) sen myöhemmin.



yllä oleva kuva havainnollistaa, miten kolmen sormen kuvakaappaus tapahtuu käytännössä

Valmista

