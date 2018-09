Telia otti varaslähdön 5G-aikaan – Avasi verkon Helsingissä

on "aloittanut" 5G-aikakauden Helsingissä avaamalla esikaupallisen 5G-verkon kaupungin keskustassa. Verkon avaus käynnistää uuden vaiheen 5G:n käyttöönotossa. Operaattorin tavoitteena on aloittaa kaupalliset palvelut vuoden 2019 alussa, jolloin huutokaupassa myytävät taajuudet saa ottaa käyttöön. 5G-taajuuksien huutokauppa järjestetään 26. syyskuuta . Huutokaupattavaksi tulevat 3,5 gigahertsin taajuusalueen (3410-3800 MHz) luvat. Luvat jaetaan kolmelle operaattorille 60 ja 70 megahertsin lohkoissa niin, että kullekin operaattorille on tarjolla 130 megahertsin kaista."Olemme viimeisen kahden vuoden aikana valmistautuneet 5G:hen kokeilujen ja demojen kautta. Perustimme 5G Finland -verkoston uusien palveluiden luomiseksi ja pilotoimiseksi kumppaneittemme ja asiakkaittemme kanssa, ja nyt voimme jatkaa 5G:n mahdollisuuksien tutkimista aidossa 5G-verkossa", sanoo Telia Finlandin teknologiajohtaja5G-rynnistys tuskin alkaa vielä ensi vuoden alussa, sillä teknologian hyödyntäminen edellyttää paitsi yhteensopivaa matkapuhelinverkkoa niin myös yhteensopivaa päätelaitetta. 5G-modeemit ovat vasta tuloillaan älypuhelimiin, joten tekniikkaa tukevien puhelimia alkaa tulla markkinoille hiljalleen.