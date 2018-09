Uuden Apple Watchin näytölle mahtuu aikaisempaa enemmän sisältöä!

Maailma odottaa syyskuun 12. päivänä esiteltäviä iPhoneja henkeä pidätellen, muttaaikoo esitellä paljon muutakin samassa tilaisuudessa. IT-jätin uskotaan esittelevän ainakin uuden sukupolven Apple Watchin. 9to5mac on kaivellut watchOS 5:n betaa pintaa syvemmältä ja sivusto on löytämänsä tiedon perusteella päätellyt, että:n näytön (42 mm malli) resoluutio tulee kasvamaan nykyisestä 312×390 pikselistä 384×480 pikseliin.Osa resoluution kasvusta selittyy kapeammilla kehyksillä, minkä ansiosta kelloon on voitu laittaa hieman kookkaampi näyttö. Sen lisäksi näytön pikselitiheys on kohonnut, joten näytöllä esitettävä grafiikka on hieman tarkempaa. Sivusto arvelee pikselitiheyden olevan noin 345 PPI. Kovin korkealle pikselitiheydelle ei ole välttämättä edes tarvetta, koska kelloa katsotaan lähtökohtaisesti melko kaukaa, minkä lisäksi kellon näytöllä esitetään pääasiassa kohtalaisen yksinkertaisia grafiikoita.Kovin korkea resoluutio tarkoittaa siis vain ylimääräistä virrankulutusta, mihin ei taas ole älykellon kaltaisessa akkukestoriippuvaisessa laitteessa varaa.