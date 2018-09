Galaxy S10 Plussasta tulossa 5G-versio?

Ensi vuonna kunesittelee:n ja, saattaa suuremmasta mallista tulla myyntiin erilliset- ja-versiot. Näin spekuloi korealainen talousjulkaisu The Bell Ajatuksena on käytännössä se, että Samsung yrittää hyödyntää suuriin kaupunkeihin nousevia 5G-verkkoja ja tyydyttää operaattoreiden 5G-päätelaitteiden tarvetta. Verkkojen peittoalue on kuitenkin erittäin alhainen, minkä takia Samsung ei ole erityisen halukas lisäämään 5G-tukea puhelimiensa perusversioihin. Ominaisuuden lisääminen kun paisuttaisi turhaan laitteiden tuotantokustannuksia.Todennäköisesti 5G-malleja ei tuoda edes kaikkialla myyntiin, vaan päätökset myynnistä tehdään markkina-alueittain. Suomessa operaattorit ovat olleet innokkaasti siirtymässä 5G-aikaan, joten Suomi voisi olla potentiaalinen markkina-alue 5G-mallien julkaisulle.Samsungin suunnalta on kuitenkin kuulunut viestiä, ettei Galaxy S10 tule olemaan yhtiön ensimmäinen 5G-puhelin