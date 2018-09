Pixel 3 tulee – Google paljasti julkaisupäivän

järjestää lehdistötilaisuuden lokakuun 9. päivänä. Tilaisuudessa esitellään mitä suurimmalla todennäköisyydellä uuden sukupolven Pixel-puhelimet, joista on vuotanut runsaasti tietoja verkkoon pitkin kesää ja alkusyksyä Lehdistötilaisuuden kutsukirjeenkäytettiin tekstiä, mikä on kohtalaisen vahva merkki Pixel 3:n ja Pixel 3 XL:n suuntaan. Samaan aikaan Google saattaa kertoa uutta tietoa myös muista laiteprojekteista, kuten Daydream-virtuaalilaseista, Android-pohjaisista älykelloista ja älykkäistä kaiuttimista. Lokakuun lehdistötilaisuuden anti ei siis välttämättä ole niin hyvin tiedossa kuin voisi ajatella.Pixel-puhelimien kameraa on pidetty poikkeuksellisen laadukkaina, joten odotukset Pixel 3:n suhteen ovat korkealla. Etupuolelle on tulossa kaksoiskamera, mutta takapuolella Google näyttäisi pidättäytyvän perinteisemmässä kamerassa. Muotoilullisesti puhelin on uudistumassa hieman, esimerkiksi näyttö tulee kattamaan aiempaa suuremman osan puhelimen etupuolesta.