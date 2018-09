Paljastiko Samsung juuri tulevia Nokia 9 -versioita?

Samsungin tämän vuoden älypuhelinjulkaisut ovat, ainakin huippulaitteiden osalta, pitkälti ohi. Android-rintamalla uutta kuitenkin on tulossa vielä melkoisesti, kuten uudet Pixelit, OnePlussat ja Nokiat.Ilmeisesti Samsungilla ollaan niin tympäytyneitä tilanteesta, että tilanteessa pitää varautua muiden valmistajien laitteiden paljastamiseen, nimittäin yhtiön Latvian sivustosta (oheisessa kuvassa käännettynä) on löytynyt maininta Nokia 9 -malleista ja kyseisen laitteen neljästä eri versiosta. GSMArena kertoo , että latvialaisille suunnattu laitteiden vaihto-ohjelma on jostain syystä lisännyt tietoihin Nokia 9:n kaksi eri tallennustilalla varustettu versiota, 64GB ja 128GB, joista molemmista on normaali ja kaksois-SIM-vaihtoehto.Miten ihmeessä nämä ovat päätyneet Samsungin sivuston tietoon, sitä on vaikea tietää, mutta kyseessä voi toki olla aidot tiedot tai sitten puhdas ankka.Selvää lienee kuitenkin on, että jos tässä vaiheessa kätösissäsi on tuleva Nokia 9, niin sitä ei kannata vaihtaa Samsung-puhelimeen, ainakaan sivuston mainostaman n. 300 euron hintaan.