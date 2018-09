Tältäkö se iPhone XC näyttää? Kuvat vuotivat

Guys... this is not clones or dummy models.. this is a real deal 🤯 Prototypes https://t.co/B8KESnTjx2 -- Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 9, 2018





iPhone-vuotojen uutisointi on keskittynyt voimakkaasti iPhone X:n seuraajiin, mutta Applelta on tulossa kolmaskin älypuhelin tänä vuonna. Viikonloppuna verkkoon ilmestyneiden kuvien ja tietojen perusteella tämän kolmannen ja malliston edullisimman laitteen nimikin tiedetään.Mikäli vuoto pitää paikkansa, niin Applen tämän vuoden puhelinmalliston edullisimman laitteen nimi on. Nimeämisstrategiassa on havaittavisa selkeä kaava, sillä kahden muun nimet ovat iPhone XS ja iPhone XS Max (tai mahdollisesti Plus). Nimen perään liitetyllä X-kirjaimella halutaan ehkä ohjata kuluttajien huomio puhelimen muotoilulliseen puoleen.iPhone XC:ssä on 5,8 tuuman LCD-näyttö, Face ID -tunnistautuminen ja paikka yhdelle SIM-kortille. Kalliimmassa iPhone XS:stä tulee tietyille markkina-alueille dual SIM -vaihtoehto. Ben Geskinin julkaiseman kuvan perusteella iPhone XC:stä (prototyyppi) on tulossa ainakin punainen, valkoinen ja sininen värivaihtoehto.Apple järjestää lehdistötilaisuuden keskiviikkona 12. syyskuuta, jolloin myös uudet iPhonet esitellään suurelle yleisölle.