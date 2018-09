Alko hyppäsi mukaan mobiilipeleihin – Julkaisi ilmaisen Lydia-pelin

kokeilee valistamista ja vastuullisen juomakulttuurin opettamista mobiilipelien avulla julkaisemalla suomennetun Lydia-pelin ilmaiseksi. Alun perin peli on suomalaisen pelistudio Platonic Partnershipin kehittämä ja se julkaistiin vuonna 2017.-pelissä tartutaan tavanomaista vaikeampiin aiheisiin, sillä pääteemana on vanhemman alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta. Lydian kasvutarina antaa pelaajalle mahdollisuuden kokea, miltä aikuisen alkoholinkäytön aiheuttama aikuisten outo ja pelottavakin käytös lapsesta tuntuu, ja miten se voi jättää varjonsa lapsen koko elämään.Lydia sai viime vuoden Finnish Game Awardseissa-palkinnon. Lisäksi se palkittiin myös vuoden kotimaisena pelinä. Lydia kehitettiin englanninkielisenä ja PC-alustalle, mutta Alko-yhteistyön myötä peli on saatavilla suomenkielisenä ja ilmaiseksi iOS:lle ja Androidille