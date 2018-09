Uuden iPhonen julkistus suoratoistona Twitterissä

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we'll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu -- Apple (@Apple) September 10, 2018

Apple julkistaa tänään illalla klo 20 uusimmat lisäyksenä iPhone-tuoteperheeseen.Monena vuonna aikaisemmin Applen julkistustilaisuus ei ole ollut katsottavissa kuin sen omalla Safari-selaimella. Vuonna 2016 siihen tuli kuitenkin muutos, kun yhtiö lisäsi tuen Microsoftin Edge-selaimelle. Tänä vuonna myös Firefox- sekä Chrome-selainten käyttäjät pystyivät seuraamaan Applen julkaisutilaisuutta WWDC-messuilta.Tänään Apple ottaa jälleen uuden askeleen, kun se lähettää illan julkistustilaisuuden suorana myös Twitterissä. Valinta on mielenkiintoinen, sillä Applella on kyllä oma tili palvelussa, mutta yhtiö ei ole aktiivinen siellä. Ensimmäiset twiitit yhtiö kirjoitti vuonna 2016, kun se vahingossa vuosi itse iPhone 7 -puhelimen muutama tunti ennen julkistustilaisuutta. Kyseiset twiitit se myös poisti jälkikäteen. Vahingon jälkeen Apple ei ole twiitannut, jonka johdosta onkin yllättävää, että illan lähetys on nähtävillä myös Twitterissä.Apple on kuitenkin ostanut(eli mainoksia), joissa se kutsuu seuraamaan julkistustapahtumaa. Antamalla sydämen twiittiin, Apple lähettää päivityksiä tapahtumasta.





Applen suhde sosiaaliseen mediaan on mielenkiintoinen, sillä yhtiöllä on kyllä tilit niin Twitterissä, Facebookissa kuin Instagramissa, mutta vain jälkimmäisessä se on aktiivinen. Ehkä illan live-lähetys on ensi soittoa Applen tulevasta sosiaalisen median preesensistä. Ehkä pian nähdään jopa yhtiön ensimmäinen Facebook-postaus.