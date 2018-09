Videolla – Tällaista jälkeä iPhone XS:n kameralla saa aikaiseksi

Eilen julkistetuissa iPhone XS:ssä ja iPhone XS Maxissa Apple on panostanut todenteolla valokuvaamiseen ottamalla kaiken irti uuden sukupolven Neural Engine -tekoälypiirin laskentakapasiteetista. All olevalla videolla esitellään uusien puhelimien kuvauskykyjä – pitää tietysti muistaa, että Apple on kontrolloinut olosuhteita saadakseen mahdollisimman kaunista jälkeä.Kuvauksen saralla uutta iPhone XS:ssä on Neural Enginen hyödyntäminen kuva-alueiden segmentoinnista, minkä ansiosta kuvausasetuksia voidaan säätää aiempaa hienovaraisemmin. Lisäksi Apple on hyödyntänyt uusien kennojen ja kuvasignaaliprosessoreiden nopeutta Smart HDR -kuvaustilan toteutuksessa: puhelin ottaa aiempaa enemmän kuvia, minkä ansiosta kuviin saadaan aiempaa enemmän yksityiskohtia ja varjostuksia.iPhone XS:ssä on myös edistyneempi bokeh sekä terävyysalueen säätö: taustan sumennusta voi muokata jälkikäteen arvosta f/1,4 aina f/16:sta saakka. TrueDepth-kameralla otetuissa Potrait-kuvissakin taustan sumennus on mahdollista jälkikäteen.Videokuvauksen saralla uutta on esimerkiksi laajempi dynaaminen alue (kun kuvataajuus on korkeintaan 30 FPS) ja ääni tallentuu jatkossa stereona.Lisää kamerasta voi lukea Applen esittelysivulta