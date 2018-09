iOS 12 julkaistaan aivan pian – Aika raivata puhelimeen lisää tilaa

Eilisten iPhone-esittelyiden jälkeenlaittoi jakeluun viimeisen testiversion iOS 12 -käyttöjärjestelmästä (niin sanottu, GM). Ohjelmistolla on tarkoitus viilata viimeiset pienet ohjelmistovirheet pois, jotta koko kansan saataville saataisiin tuota mahdollisimman hyvin toimiva ja vakaa käyttöjärjestelmä.iOS 12:n virallinen jakelu alkaa vasta syyskuun 17. päivänä eli muutama päivä ennen kuin uudet iPhonet tulevat myyntiin.Apple on uudistanut iOS-käyttöjärjestelmää monilla osa-alueilla. Apple on esimerkiksi panostanut tänä vuonna paljon ohjelmiston nopeuteen, esimerkiksi sovellukset käynnistyvät rasituksen alaisuudessa jopa kaksinkertaisella nopeudella ja näppäimistökin toimii 50 prosenttia nopeammin. FaceTimeen on tulossa tuki 32 henkilön ryhmävideopuheluille ja uudistetun ARKitin ansiosta voit luoda esimerkiksi oman Animoji-avattaren.Puhelimen liikakäytön rajoittamiseen on luvassa myös työkaluja ja sovellusilmoitukset ryhmitellään jatkossa järkevämmin sovelluksittain. Päivittäisiä askareita voit automatisoida Siri Shortcuts -toiminnan avulla. Täysi lista kaikista uudistuksista löytyy täältä