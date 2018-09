Huawein seuraava tekoälykameralla varustettu puhelin paljastui, takakuori nahkaa

Huawein kulunut vuosi on mennyt melkoisen hyvin älypuhelinrintamalla. Huimalla kolmoiskameralla varustettu P20 Pro tietysti sai suurimman osan parrasvaloista, mutta toki yhtiöllä on muutakin tarjota, kuten vaikkapa P10 sekä juuri paljastunut vielä julkaisematon puhelin.Kiinalaisviranomaisen dokumenteista paljastunut puhelin on kuvattu niin edestä kuin takaa, ja tämä paljastaa muutamia yksityiskohtia laitteesta. Kyseessä on kaksoiskameralla varustettu laite, joka tarjoaa kuvausominaisuuksissa tekoälyä.Tässä vaiheessa odotamme tietysti jo uutta Mate-laitetta, sillä perinteisesti lokakuun tienoilla Huaweilla on tarjota uutta puhlettikokoluokan laitetta. Niinpä onkin, että tiedoista paljastuu peräti 7,12 tuuman valtaisa kosketusnäyttö.Tämän paneelin resoluutio on 2244x1080, joka tarkoittaa 18.7:9-kuvasuhteen Full HD+ -näyttöä. Akku on puolestaan valtava sekin, ja tarjoaa peräti 4900 milliampeeritunnin kapasiteetin.Viime vuoden Mate 10 ei olisikaan tänä vuonna enää plussakokoinen, joten jos kyseessä on uusi Mate, niin Huawei on päättänyt kasvattaa laitetta melkoisesti noin kuudesta tuumasta ja 4000 milliampeeritunnista.Koska kameraosastolla on tarjota vain 16+2 megapikselin kombo, niin kyseessä on todennäköisimmin Mate-malliston Lite-versio.Kyseessä voi olla myös Nova-malliston tuote, jonka kesällä esitelty Nova 3 -malli sisältää 6,3 tuuman näytön, mutta siinäkin käytettiin parempaa kaksoiskamerakombinaatiota.Tiedot kertovat myös, että laitteessa on 4 gigatavun RAM-muisti ja 64 tai 128 gigatavun tallennustila.Erikoisen laitteesta tekee sen tekonahkainen takapaneeli, joka ei ole ensimmäinen puhelimessa, mutta melkoisen harvinainen. Laite saapuu markkinoille ainakin mustana ja valkoisena versiona.Jäämme odottamaan lokakuuta, jolloin mahdollisesti laite virallistetaan.