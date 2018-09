Näin poistat WhatsApp-viestin

WhatsApp-viestin poistaminen

Avaa WhatsApp ja näpäytä auki se keskustelu, jonne poistettava viesti on lähetetty. Paina poistettavaa viestiä pitkään ja valitse mahdollisesti useampia viestejä tämän jälkeen Näpäytä roskakori-ikonia WhatsApp kysyy "Poistetaanko viesti?" ja antaa sinulle kolme vaihtoehtoa: "Poista itseltäni", "Kumoa" ja "Poista kaikilta". Valitse näistä vaihtoehdoista "Poista kaikilta", mikäli haluat etteivät vastaanottajat enää näe viestiä keskustelunäkymässä.

Aina silloin tällöin-keskusteluihin tulee lähetettyä viestejä, jotka tarkemman harkinnan jälkeen olisi voinut jättää kirjoittamatta. Onneksi WhatsApp-viestit voi nykyisin poistaa keskusteluista ja ryhmäkeskusteluista. Tässä oppaassa kerromme mitentapahtuu käytännössä ja mitä vaikutuksia viestin peruuttamisella on.Kahdenkeskiseen keskusteluun tai ryhmäkeskusteluun lähetetyn viestin voi poistaa seuraavalla tavalla.Jos valitset-vaihtoehdon, häviää viesti vain sinun keskustelunäkymäst. Kaikki muut keskustelijat näkevät viestin edelleen. Viestien poistamisessa kannattaa ottaa huomioon se, että poistaminen on mahdollista vain määräaikaisesti . Aikaa poistamiselle on nykyisin reilun tunnin ajan.Kun viesti on poistettu, ilmestyy kaikille keskustelijoille viesti keskusteluun tulleesta poistetusta viestistä. Varaudu siis selittämään millaisen viestin lähetit aiemmin. Kannattaa myös huomata se, että lähetetty viesti saattaa näkyä vastaanottajan ilmoituskeskuksessa poistamisesta huolimatta. WhatsApp-viestin voi poistaa ennen kuin viesti on luettu, mutta se on mahdollista poistaa myös vaikka kaikki osallistujat olisivat ehtineet jo lukea sen.