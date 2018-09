Näin tehokkaita uudet iPhonet ovat

Lehdistötilaisuuksissaan ja verkkosivuillaan Apple markkinoi laitteidensa teknisiä ominaisuuksia välillä hyvinkin yksityiskohtaisilla tiedoilla, mutta tietyt spesifikaatiot se jättää järjestelmällisesti ilmoittamatta. Esimerkiksi keskusmuistin määrää tai järjestelmäpiirin kellotaajuutta yhtiö ei suostu ilmoittamaan, vaan nämä tiedot paljastuvat kolmansien osapuolien kautta.Geekbench-testiohjelman tulossivulle on jo nyt ilmestynyt muutamia-nimisen laitteen tuloksia. Laitteen tarkan mallin määritys on tällä hetkellä hieman arvailujen varassa, mutta joka tapauksessa se käyttää uutta A12 Bionic -järjestelmäpiiriä ja käyttömuistia on on gigatavun verran enemmän kuin viime vuonna julkistetussa iPhone X:ssä. Käyttömuistia on siis 3735 megatavua eli 4 gigatavua. Suorittimen maksimikellotaajuus on vuorostaan 2,49 gigahertsiä eli 100 megahertsiä enemmän kuin A11 Bionicillä.Apple lupasi 7 nanometrin tuotantotekniikalla valmistettavan A12 Bionicin tuovan noin 15 prosenttia lisää suorituskykyä suoritinkeskeisissä tehtävissä. Lupaukset vaikuttavat olevan siellä päin ainakin Geekbenchin tulosraporttien osalta, sillä-niminen laite nakuttaa single-core-testissä pisteet 4808 ja multi-core-testissä pisteet 11507. Huomiotavaa on sekin, että L1-välimuistien määrä on nelinkertaistunut 128 kilotavuun.iPhone X:n ptulokset liikkuvat vuorostaan noin 4200 (single core) ja noin 10700 pisteen paikkeilla.