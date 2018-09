PUBG Mobile sai päivityksessä uuden kartan ja muuta uutta

PUBG Mobile on yksi suosituimpia älypuhelinpelejä tämän vuoden puolella ja kamppailee tietysti tiukasti Battle Royale -pelaajista huippusuositun Fortniten kanssa niin mobiilissa kuin muillakin pelilaitteilla.Nyt PUBG Mobileen on julkaistu uusi päivitys, jota pelin Twitterissä jo mainostettiin muutama päivä sitten. Päivityksen merkittävintä antia on uusi kartta.Kyseessä on tietysti Sanhok, joka on ollut suosiossa PUBG:n PC-pelaajien keskuudessa. Kenties vietnamilaismaisemia muistuttava saari tarjoaa lähietäisyyden taisteluun soveltuvaa maastoa ja toimintaa siten muita karttoja enemmän.Päivityksessä tulee mukana myös harvinainen hätäraketin ampuva valopistooli, jolla pystyy kutsumaan lähistöön airdrop-paketin tai tarpeen tullen uuden panssaroidun UAZin.Lisäksi pelin huijauksen estoa on parannettu.