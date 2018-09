Samsung kertoi lokakuun tilaisuudesta, tulossa vielä uusia Galaxy-puhelimia

Kun Samsung esitteli Galaxy Note9:n, niin katseet kääntyivät jo seuraavaan Samsungin huippujulkaisuun, Galaxy S10:een (SX?), ensi vuoden puolella.Tulossa on kuitenkin vielä jotain lehdistötilaisuuden arvoista, sillä yhtiö on juuri julkaissut kiusoittelevan promokuvan.Kuvassa lukee yksinkertaisesti "4x fun, A Galaxy Event", joka on helppo tulkita viittaamaan tietysti Galaxy-älypuhelimeen ja sen nelinkertaiseen zoomiin, mutta mm. Android Central arvelee, että kyseessä on neljä kameraa.Samsung on kuitenkin tarjonnut myös hieman lisää kuvausta, jossa kerrotaan, että uusin Galaxy laite mahdollistaa "uusia tapoja itsensä ilmaisemiseen".Puhelimet ovat todennäköisesti Galaxy A -sarjan laitteet (kuvassa edellisvuoden Galaxy A8), johon kenties "A Galaxy Event" viittaa. Nämä julkaistaan perinteisesti loppuvuonna. Näiden tietojen perusteella voidaan odottaa, että laitteista löytyy tällä kertaa enemmän kameraosaamista.Tapahtuma pidetään lokakuun 11. päivä, eli pari päivää Googlen Pixel-tapahtuman jälkeen, ja striimataan verkkoon.