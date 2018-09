Vihdoinkin! Pokemon Go -pelaajat voivat saada nyt Tauroksen, Farfetch'd:n, jne kävelemällä

Yksi Pokemon Go -pelin erikoisuuksista on ollut alusta lähtien se, että pelissä on ollut tiettyjä pokemoneja, jotka on voinut saada vain tietyllä mantereella.



Euroopassa tuo erikoisuus on ollut Mr. Mire -pokemon, Amerikassa Tauros, jne. Aiemmin, saadakseen himoitut paikalliset pokemonit kokeolmaansa, on täytynyt konkreettisesti matkustaa toiseen maahan. Nyt tähän tulee muutos, mutta vain hetkeksi: tästä päivästä alkaen aina syyskuun 30. päivään saakka pelaajat voivat saada erikoisuuksia myös kävelemällä.

Muiden mantereiden paikalliset pokemonit saattavat tipahtaa pelaajalle, jos hän kypsyttää kävelemällä 7km munan. Munien kypsyttäminen on yksi pelin ideoista, jossa täytyy kävellä oikeassa maailmassa tietty määrä kilometrejä, jonka jälkeen muna kuoriutuu, paljastaen asukkinsa.



7km munia saa pelissä ainoastaan ystäviltään, joten pelin sisällä pitää olla ystäviä, jotka lähettävät kyseisiä 7km munia lahjaksi. Tämän jälkeen kyseinen 7km muna pitää kypsyttää kävelemällä vaaditut 7 kilometriä ennen syyskuun 30. päivää. Niantic ei myöskään takaa, että jokaisesta kypsytetystä munasta kuoriutuu tavoiteltu erikoisuus, joten lenkkarinn nauhoja kannattaa kiristää ja valmistautua syyskuun loppuun saakka kestävään kävelyprojektiin.