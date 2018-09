OnePlus paljasti: Yhtiö julkaisee OnePlus TV:n

Kiinalaisyhtiö OnePlus on viimeisten noin viiden vuoden aikana onnistunut nostamaan profiiliaan melkoisesti. Alkuun edullisia "lippulaivantappajia" kehittänyt yhtiö on kasvanut Euroopassa yhdeksi suosituimmista Android-valmistajista.



Erityisesti suomalaiset ovat vuosien saatossa ihastuneet OnePlussan hintalaatusuhteeseen, jossa keskihintaluokan laitteesta löytyy huipputekniikkaa.

Lokakuussa OnePlus julkaisee jälleen uuden älypuhelimen, vuorossa on OnePlus 6T, mutta yhtiöllä on työn alla jotain paljon radikaalimpaa.



OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau on kertonut yhtiön foorumeilla uudesta projektista. Kyseessä ei olekaan älypuhelin, tai edes tabletti, vaan televisio. Lau ei paljasta projektista juurikaan, eikä kiusoitteleva kuvakaan sitä tee, mutta muutama sana erikoisesta käänteestä annetaan.



Varsinaisesta laitteesta ei juuri hiiskuta, joten laite toki voisi olla esimerkiksi Apple TV:n kaltainen medialaite, mutta yllä oleva paljastus vaikuttaa viittaavan televisioruutuun.



Laun mukaan yhtiö valmistautuu tulevaisuuden suureen mullistukseen, jossa 5G-teknologia ja tekoäly lyövät todella läpi. Seuraavan viiden vuoden aikana OnePlus pyrkii olemaan mukana tässä murroksessa, ja siihen liittyy siis olennaisesti OnePlus TV.



Tekstissä OnePlussan perustajiin kuuluva Lau kertoo, että TV:llä on potentiaalia olla paljon enemmän kuin perinteinen katselulaite, josta tiirataan omat lempiohjelmat. Mitä tämä uudenlainen TV-kokemus pitää sisällään on kuitenkin tässä vaiheessa puhtaasti arvailujen varassa.



Valitettavasti julkistuksessa ei kerrota milloin televisioprojekti tullaan esittelemään ensimmäistä kertaa kansalle, mutta todennäköisesti siihen ei mene enää kauaa. Tietysti luonnollisin tilaisuus tähän olisi tuleva OnePlus 6T -esittelytilaisuus.



Jäämmekin odottamaan tulevaa valtaisalla mielenkiinnolla.