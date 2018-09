YouTube Gaming -sovelluksen kehitys loppuu – Täältä löydät pelivideot jatkossa

YouTube lähti pelivideoihin mukaan hieman myöhässä, minkä takia Twitch on päässyt kasvamaan nykyiseen kokoluokkaansa videopalveluna. YouTube on yrittänyt kampittaa Twitchiä omalla YouTube Gaming -palvelulla, josta lanseerattiin myös oma erillinen mobiilisovellus vuonna 2015.YouTube on kuitenkin nyt päättänyt lopettaa kokonaan YouTube Gaming -sovelluksen kehittämisen . Sen sijaan pelivideoiden katsojat ohjataan YouTube.com/Gaming-verkko-osoitteeseen. Nettivideopalvelun pelisisältöjen johtaja Ryan Wyattin mukaan YouTubella on yli 200 miljoonaa pelivideoiden katsojaa, mutta YouTube Gaming -sovellusta käytti vain murto-osa heistä.Tästä syystä sovelluksen kehitys päätettiin lopettaa kokonaan ja se korvataan emopalvelun kylkeen avatulla osiolla. Sensor Towerin analyysin mukaan YouTube Gaming -sovellus ehti kerryttää noin 11 miljoonaa latauskertaa iOS:llä ja Androidilla.