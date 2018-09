iPhone XS purettiin osiin – Sisältä löytyi pieni yllätys

Uusien iPhonien tullessa markkinoille, tietyistä asioista on tullut perinteitä. Puhelimet tulevat myyntiin seuraavan viikon perjantaina, sitä ennen teknologiamediat julkaisevat laitearvostelunsa ja kahden viikon hullunmylly huipentuu iFixit-verkkosivuston purkuartikkeliin.Näin kävi tänäkin vuonna eli iFixit on julkaissut purkuartikkelin iPhone XS:stä ja iPhone XS Maxistä. Sisältö on samankaltainen kuin aiempinakin vuosina, joten tee-se-itse-nikkareille tarjotaan ensikäden tietoa kuinka puhelimet kannattaa purkaa korjausta silmällä pitäen. Tekniikan osalta mitään suuria yllätyksiä artikkeli ei paljasta, mutta modeemiteknologian osalta Apple näyttää siirtyneen Intelin piireihin.Qualcomm vahvisti kesällä, että Apple aikoisi siirtyä uusissa iPhoneissa sen kilpailijan tuotteisiin.Pieni yllätys oli kuitenkin se, että Apple on siirtynyt uuteen akkutekniikkaan. Viime vuonna iPhone X:ssä käytettiin L-muotoista akkua, jolla Apple varmisti puhelimen sisätilojen tehokkaan käytön. Akku koostui kuitenkin kahdesta erillisestä kennosta, joten teknisesti se ei ollut erityisen kunnianhimoinen toteutus. iFixitin artikkelin perusteella iPhone XS:ssä akku on päivitetty yksikennoiseksi L-muotoiseksi akuksi. TechInsights havaitsi vuorostaan, että ainakin iPhone XS Maxissa Apple on siirtynyt Dialog Semiconductorin virranhallintapiiristä itse suunniteltuun piiriin.