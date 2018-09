Keskihintainen älypuhelin hakusessa? Tällaisia ominaisuuksia saa noin 200 eurolla

Tällä viikolla Samsungilta putkahti uusi Galaxy A7 -älypuhelin , mutta keskihintaisten puhelimien anti ei jäänyt siihen. Yhtiö nimittäin paljasti uudet J-sarjan Galaxyt, jotka hintansa puolesta sijoittuvat 200 euron tietämille.Galaxy J6+:ssa ja Galaxy J4+:ssa on kuuden tuuman HD+ Infinity-näyttö, jossa on pyritty minimoimaan näytön ympäröivien reunusten leveys. Kookkaan näytön ansiosta uudet J-sarjan älypuhelimet tukevat Split Screen -ominaisuutta eli kahta sovellusta voi tarvittaessa käyttää samanaikaisesti. Molemmat puhelimet sisältävät kasvojentunnistukseen perustuvan lukituksen avausmekanismin, mutta Galaxy J6+ varustelutasoa täydentää Galaxy A7:ltä peritty virtapainikkeeseen integroitu sormenjälkilukija.Galaxy A7:n tavoin Galaxy J6+:ssa on myös kaksoiskamera, joka koostuu 13 megapikselin (A7:ssä 24 megapikselin) ja 5 megapikselin kennoista. Molempien kennojen eteen on istutettu f/1,9 aukkoluvun objektiivi. J4+:ssa on tavanomainen 13 megapikselin kennosta koostuva kamera (f/1,9). Sekä Galaxy J6+:ssa että Galaxy J4+:ssa on neliytiminen 1,4 gigahertin suoritin. Käyttömuistia J6+:ssa on kolme gigatavua ja J4+:ssa kaksi gigatavua.Galaxy J4+ tulee Suomessa myyntiin kultaisena ja mustana. Galaxy J6+ tulee myyntiin harmaana ja mustana värivaihtoehtona. Suositushinnat J4+ 179 €, J6+ 239 €. Myynti alkaa 8. lokakuuta.