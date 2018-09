Apple hankki Shazamin ja lupaa poistaa mainokset

Apple on virallisesti viimeistellyt kaupan Shazamista.Ensimmäiset raportit Applen kiinnostuksesta Shazamia kohtaan raportoitiin viime vuoden joulukuussa . Varmistus saatiin myöhemmin ja nyt kauppa on virallisesti myös viimeistelty. Kauppahintaa ei ole kerrottu virallisesti mutta sen on arvioitu olevan noin 400 miljoonaa dollaria.Shazam on musiikin tunnistussovellus, joka on saatavilla niin Androidille kuin iOS:lle. Sovellus tunnistaa kappaleen käyttäjän mikrofonin kautta ja antaa linkit siihen eri musiikkipalveluihin kuten Spotifyihin sekä Apple Musiciin. Aikaisemmin sovelluksen tulot ovat tulleet käyttäjille näytettävistä mainoksista, mutta Apple on hankinnan jälkeen ilmoittanut sovelluksen muuttuvan mainoksettomaksi, myös Android-alustalla.Shazam on ollut yksi Applen App Storen historian suosituimmista sovelluksista. Sillä on yli 100 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää kaikilla alustoilla yhteensä sekä se on asennettu yli 500 miljoonalle mobiililaitteelle historian saatossa.