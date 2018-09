Qualcommilta rajuja syytteitä – Apple varasti yrityssalaisuuksia Intelin eduksi

Teknologiajättivastaan nostamaansa oikeusjuttua lisäämällä syytelistalle yrityssalaisuuden rikkominen. Syytteen mukaan Apple auttoi Inteliä parantamaan modeemiensa teknistä kyvykkyyttä Qualcommin kehittämän koodin avulla. Tällaisen yrityssalaisuuden tarjoaminen kilpailijan käyttöön on vastoin Applen ja Qualcommin välistä ohjelmistolisenssisopimusta.Tänä syksynä julkaistuissa iPhoneissa käytetään ilmeisesti kokonaan Intelin kehittämiä modeemeja. Aiemmin Apple käytti ainoastaan Qualcommin modeemeja ja muutama vuosi sitten yhtiön puhelimissa käytettiin sekaisin molempien modeemitoimittajien tuotteita.Apple on yrittänyt aktiivisesti eroon Qualcommin tuotteista epäreilujen lisenssiehtojen takia. Qualcomm vaatii prosenttiosuutta lopputuotteiden myyntihinnasta, kun Applen mielestä korvaus pitäisi riippua komponentin hinnasta. Erimielisyys on johtanut kiivaaseen vihanpitoon. Tuoreella syytöksellä Qualcomm yrittänee painostaa Applea sopuun.Qualcommin mukaan Applen insinöörit ovat toistuneet tarjonneet sen koodia ja työkaluja kilpailijalleen, jotta Intel saisi modeeminsa kilpailukykyisiksi Qualcommin tuotteiden kanssa. Yhtiö ei syytteessään kuitenkaan antanut selkeitä todisteita laittomasta tiedonvaihdosta.