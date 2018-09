Huawei tuo Mate 20 liten myyntiin alkukuusta

Huawei on paljastanut, että sen IFA-messuilla esitelty Mate 20 lite -malli saapuu myyntiin ensi kuun ensimmäisenä päivänä.Mate 20 lite muistuttaa kovasti yhtiön huippumalleja muotoilultaa, mutta tarjoaa budjettiratkaisun hieman rajoitetulla tekniikalla. Mate 20 lite tarjoaa mm. 6,3 tuuman Full HD+ -kosketusnäytön, 4 gigatavua RAM-muistia sekä 64 gigatavun microSD-muistikortilla laajennettavan tallennustilan.Akku on 3750 mAh kokoinen ja tukee yhtiön omaa pikalatausta. Kiinalaisyhtiön mukaan heidän uutuuslaitteensa on erityisen hyvä business-puhelimeksi ja on osa Googlen Android Enterprise Recommended -ohjelmaa.Huippumalleista poiketen laitteessa on kuitenkin keskitason Kirin 710 -järjestelmäpiiri, joka ei tarjoa aivan samanlaista suorituskykyä kuin esimerkiksi P20-huippumallit tai Honor 10.Toki hinnassa sen näkeekin ja Mate 20 lite onkin huippulaitteita huomattavasti edullisempi. Hinnat alkavat jälleenmyyjillä 349 eurosta