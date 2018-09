YouTube-päivittyi – Nurmikot on leikattu ja HDR-tuki lisätty iPhone XS:lle

-sovelluksen tuoreimpaan versioon on lisätty tuki HDR-videoiden toistolle Applen uusimmissa iPhone-malleissa. Sovellusta ei ehditty päivittää iPhone XS:n julkaisupäivänä viime viikon perjantaina, mutta nyt ominaisuus on lisätty sovellukseen. Seikasta ei löydy mainintaa sovelluksen muutoshistoriasta, vaan ominaisuuden laittoi merkille AppleInsider YouTuben iOS-sovelluksesta on löytynyt tämän vuoden toukokuusta lähtien HDR-tuki Applen viimevuotisille laitteille, kuten iPhone X:lle, 8 Plussalle, 8:lle ja iPad Prolle. Tällä viikolla tuettujen laitteiden listaa laajennettiin uusimmilla iPhoneilla.Muutoshistoriassa muutoksesta ei kuitenkaan pukahdeta, vaan uusimmassa 13.37-versiossa mainitaan ainoastaan bugikorjaukset ja suorituskyvyn parannukset. Insinöörit ovat ilmeisesti myös leikanneet nurmikot ja vieneet roskat pihalle uusinta versiota koodatessaan. HDR-toisto aktivoituu automaattisesti mikäli sisältö sitä tukee. 4K-tarkkuutta YouTuben iOS-sovellus ei tue.