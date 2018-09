Älypuhelimista autoihin – Arm laajentaa tonttiaan uusille markkinoille

pyrkii nopealla tahdilla laajentamaan markkinoitaan mobiililaitteista uusille osa-alueille. IoT-laitteet ja älykellot ovat olleet yksi, mutta ajoneuvojen nopea tekninen kehitys on nostamassa ne uudeksi kasvualaksi.Itsestään kulkevia autoja silmällä pitäen Arm on esitellyt Cortex-A76-mobiilipiirin pohjalta luodun ja ajoneuvokäyttöön optimoidun AE-version. Uudessa Arm Cortex-A76AE -piirissä on erikoista esimerkiksi Split-Lock-ominaisuus, jolla tiedonkäsittelyä voidaan lennossa optimoida suorituskyvyn ja turvallisuuden suuntaan.Kaksi suoritinydintä voidaan esimerkiksi asettaa Lock-tilaan, jolloin ytimet käsittelevät samoja laskutehtäviä. Tällöin jos toinen ydin vioittuu jostain syystä, pysyy järjestelmä toisen toimivan ytimen voimin toimintakunnossa. Vaihtoehtoisesti ytimet voivat suorittaa eri tehtäviä, jolloin tiedonkäsittely tapahtuu tietysti rivakammin.